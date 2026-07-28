AGROPOLI TUTTI PAZZI PER SQUILLANTE SQUADRA ALLESTITA PER VINCERE IL CAMPIONATO E TORNARE IN SERIE D

Grazie al terzo posto conquistato da Squillante e la vittoria i Play off contro l’Atletico Pagani l’Agropoli ha potuto avere il ripescaggio in eccellenza. Quando arrivò il tecnico più decorato della regione l’Agropoli era un un casino esagerato e si stava sfasciando poi arrivò lui il quale ha rimesso in moto la squadra, l’ha portata al terzo posto e ha perso solo due partite l’ultima di campionato con la Temeraria a giochi già fatti e la finale Play off proprio con la Temeraria, in sostanza ha perso solo con la squadra di Peppe De Palma poi le ha vinte tutte compresa la sfida di Cava dei tirreni contro l’Atletico Pagani prima sfida play off quella in grado di consentire il ripescaggio dal primo posto della classifica ripescaggi. Ora si punta a viocere l’eccellenza e si riparte paradossalmente proprio dalla sconfitta con la Temeraria quando al seguito dell’Agropoli c’erano quasi 300 tifosi, un esodo massiccio in grado di riportare l’entusiasmo.

E quei 3oo persone sono il valore dal quale i tre leader societari Ferrigno,Infante e Cerruti ripartono per tornare in serie D con un valore aggiunto Squillante il tecnico attualmente più decorato dei dilettanti campani dopo il ritiro di Santosuosso. La gente qui ad Agropoli è pazza di Squillante, lo considerano un autentico guru, una sorta di monumento dal quale bisogna ripartire e continuare.

L’Agropoli non si nasconde e punta alla serie D, Squillante e Magna, un grandissimo ritorno, stanno allestendo una squadra importante in grado di lottare per il vertici della classifica. I delfini si possono specchiare anche nell’alternativa della Scafatese in serie C con la quale contenderanno lo stadio Guariglia ironia della sorte inaugurato proprio il 1 novembre del 1995 con un Agropoli-Scafatese 3-0 in serie D. Fra poco il ritiro poi la coppa Italia e ad Agropoli si sente nuovamente odore di grande calcio. E Squillante, senza ombra di dubbio è colui che ha generato questa sensazione perciò i tifosi sono pazzi di lui. Sergio Vessicchio

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