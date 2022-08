In pochi minuti, nel pomeriggio del 7 agosto, ha causato due incidenti. Il primo a via De Gasperi (clicca qui per vederlo), il secondo in via Pio X. Un uomo ubriaco alla guida di una fiat punto prima ha tamponato un’auto in via De Gasperi ferendo una ragazza poi (foto in alto) ha provocato un incidente in via Pio X (clicca qua).

In pratica l’uomo alla guida era totalmente ubriaco e dalle 14.00 circa del pomeriggio che seminava il panico per la cittadina agropolese. In ogni caso i carabinieri di Agropoli guidati dal luogotenente maresciallo Perillo hanno in mano tutti gli elementi per dare scacco all’uomo.