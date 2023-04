AGROPOLI, UN LAVORO DI 40 METRI TIENE BLOCCATA VIA PISACANE DA SEI MESI/VIDEO – FOTO

Un brevissimo tratto di strada in uno dei luoghi più suggestivi di Agropoli è bloccato dal rifacimento del manto stradale. La piccola arteria collega il porto con piazza della mercanzia in piena movida la sera. I residenti della zona e i cittadini in generale lamentano il troppo tempo di chiusura della strada. I Lavori commissionati dalla giunta Mutalipassi ad Agropoli sono ufficialmente cominciati il 2 novembre del 2022 e devono concludersi il 27 maggio del 2023. In questo arco di spazio la ditta incaricata avrebbe dovuto terminare il lavoro. In effetti è ancora in tempo e dal punto di vista della legalità è in perfetta sintonia con i tempi previsti.

Sotto accusa è l’amministrazione comunale agropolese che ha dato troppo tempo per un lavoro di poche settimane e una cifra di 300.000 per effettuale i lavori. Dall’altra parte la stessa ditta incaricata che ha aspettato tanto tempo mentre avrebbe potuto chiudere la pratica in pochi mesi. Un tempo extra large per un lavoro piccolo e sbrigabile in pochi mesi anche se la frana che costeggiava la strada presentava delle criticità abbastanza rilevanti. Via Pisacane è la strada dove insiste il palazzo civico delle arti con sede museale, l’ex albergo Carola, la straordinaria piazzetta della mercanzia dove si svolge la movida serale e il panorama che da sul centro storico e sul porto. Tenere una strada chiusa per tanto tempo, bloccare attività, traffico e attività commerciali è una colpa non da poco che dimostra lo stato attuale dell’amministrazione agropolese. Sergio Vessicchio

IL VIDEO

