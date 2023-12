AGROPOLI, UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE ALLA CITTA’ DALLA FAMIGLIA CONFORTI

“La famiglia di Memmo ringrazia l’us Agropoli e tutti i tifosi e gli sportivi per l’affetto ed il ricordo! “

Sono queste le parole che ci giungono dalla famiglia Conforti dopo la perdita dell’adorato Guglielmo per tutta la comunità Memmo.In questi giorni ad Agropoli ha molto colpito la scomparsa di Memmo Conforti perchè tutta la città ha riconosciuto il grande impegno che Memmo ha avuto nella crescita di Agropoli, nella trasformazione da paese in città e di come è stato protagonista principale sulla scena politica, sportiva e sociale. La foto risale all’Anno 1954, dlf Agropoli, campo dopolavoro, partita Agropoli Ascea 3-4

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...