AGROPOLI, UNA MODELLA PER L’ITALIA ELISABETH MAROTTA

Bella, soave, volto angelico, fisico da modella. Elisabeth Marotta è già proiettata verso grandi successi. Ha solo 15 anni ma vanta già un curriculum di grande prestigio ma il meglio ancora deve arrivare. Studentessa molto virtuosa ama sfilare e partecipare a concorsi di bellezza.

I SUOI CONCORSI

Il successo a miss gocce di stelle arrivando al primo posto a Serino ,terzo posto alla finale nazionale per la quale si era classificata proprio per la vittoria di Serino, poi primo posto a miss Capaccio Paestum con miss Cilento, successivamente finalista di miss ondina poi fasciata a miss Italia mascotte. Non sono mancate altre attività come le pubblicità a Baronissi. Finalista a Miss Sud dove però non ha partecipato per impedimenti personali.

LA TV CON LA EMANUELE SICIGNANO MANAGEMENT

Attualmente è impegnata con il Reality faschion show di Emanuele Sicignano Management per il quale è stata scelta per tutte e 11 le puntate dell’undicesima edizione cominciata la settimana scorsa.

Siamo solo all’inizio e per questa bellissima ragazza agropolese si apriranno sicuramente autostrade per il successo a tutti i livelli. Per il momento lo studio è comunque al primo posto, Elisabeth ha fissato importanti traguardi da raggiungere e con la sua bravura sicuramente li otterrà. E’ brava, bella e seria soprattutto quindi arriverà dove vuole.

