AGROPOLI, VANDALIZZATE LE NUOVE GIOSTRINE AL PORTO

Vandalizzate a pochi giorni dall’inaugurazione, le nuove giostrine inclusive realizzate presso il porto di Agropoli. Ignoti, infatti, hanno preso di mira i nuovi intrattenimenti per i piccoli, rendendoli non utilizzabili. Amarezza profonda da parte delle famiglie e non solo.

Grande la rabbia e l’indignazione. Purtroppo fenomeni simili non sono nuovi, già in passato delle giostrine presenti nell’area erano state danneggiate.

Il progetto

Le giostrine erano state realizzate nell’ambito del Progetto “OASI nel parco” dell’Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio UNIAT Aps, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oltre ad Agropoli sono state installate anche a Capaccio Paestum.

