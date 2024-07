AGROPOLI, VERGOGNA ALLA PROCESSIONE MAMMUCCARI FA IL FINTO PORTATORE PER FINI GOLIARDICI IL SACERDOTE RIFLETTA ESPLODE LA POLEMICA /VIDEO

Nessuno si era accorto quello che di sconcertante stava per accadere. Le telecamere puntate sul sagrato della chiesa mentre stava per uscire l’attesissima processione, altre davanti alla chiesa mentre la fede della gente stava per toccare il suo culmine per l’evento atteso tutto l’anno e quest’anno con un interesse ancora maggiore vista l’incertezza della processione a mare che ha fatto diffondere ancor di più l’interesse, da tempo non sentivamo tanto parlare per una festa religiosa ad Agropoli, da giorni la domanda era “va o non va in mare”. Quando è uscita la processione e tutti si sono accorti che a portare la Statua Lignea bellissima della Madonna di Costantinopoli, tra gli altri, c’era Teo Mammuccari il comico(?) cacciato da tutte le televisioni e ormai alla frutta il quale imitava i veri e straordinari portatori della Madonna, perculandoli nella loro fede. E’ noto come ad ogni programma non si sono riscontrati mai successi di questo soggetto professionalmente più fallito di chi gli fa da cicerone ad Agropoli di per se già fallito nella vita e costretto vivacchiare con i soldi pubblici dei municipi, conosciuto come l’accattone delle sagre nelle quali per non pagare s’inventa filmati sui social e carta conosciuta in città per i magheggi, le false informazioni, e i vergognosi inganni tesi all’arricchimento personale e tutto di opinione pubblica. Già questa indicazione denota il grado di Mammuccari se si affida a certa gente ma quanto è stato fatto rappresenta un’offesa alla comunità cristiana di Agropoli, al sindaco primo cittadino (SAPEVA O NO DELLA PORCHERIA) a nome di tutta la gente agropolese, ai pescatori dei quali la Madonna di Costantinopoli è la protettrice e alla propria intelligenza. Mammuccari ha usato la Festa della Madonna per una sua trasmissione( e non sappiamo se è comica o no) dissacrando l’evento e provocando la reazione dei fedeli che si sono sentiti offesi e non solo. E’ stato un colpo in fronte vedere la processione usata per un programma, forse, di comicità da un comico arrivato alla frutta che non sa più cosa inventarsi per rimettersi in gioco dopo i copiosi fallimenti televisivi che lo hanno ridotto ai margini e ad affidarsi ad accattoni riconosciuti in tutto il Cilento.

LA POSIZIONE DEL SACERDOTE

Don Carlo Pisani rifletta di cosa ha autorizzato, di cosa è successo e di quale situazione ha creato. Massimo rispetto per il prelato il cui lavoro va riconosciuto a tutti i livelli per la bontà dell’operato ma questa volta l’ha fatta fuori dal vaso e si è messo in condizione di essere attaccato perchè ha fatto fare qualcosa di scandaloso per chi ama Agropoli, la Madonna di Costantinopoli e tutto il conteso. Mai si era arrivati a situazioni così’ imbarazzanti.

LA PROCESSIONE A MARE

Ribadiamo la disorganizzazione della processione pur rispettando totalmente gli organizzatori ringraziandoli a nome di tutti. La Madonna si è imbarcata alla 20,49 e nel mare nessuno l’ha vista, la straordinaria Madonna che viaggia sul pescareccio è dimenticata, quella barca avanti e tutte le barche dietro ammirata su tutto il litorale agropolese è stata annullata dalla cecità di chi decide tale orario.

IL LAVORO DELLA CAPITANERIA DI PORTO

E come al solito la capitaneria di porto con il suo comandante ha fatto un lavoro straordinario, la gestione di questo evento è difficilissima e tutto è stato fatto nel migliore dei modi e con attenzione. Anche la gestione dell’area portuale senza le bancarelle è stata una trovata sensata e razionale peccato che il comune le abbia consentite altrove, la capitaneria va promossa in toto. In basso il video

