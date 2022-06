In mano le liste elettorali degli aventi diritto al voto ma per varie ragioni fuori sedi o di paesi limitrofi ma con residenza ad Agropoli. Telefonate continue e pressanti fino a quando due persone hanno denunciato ai carabinieri le pressioni ricevute da un candidato del partito democratico fino alla sfinimento. In un’altra circostanza è stato contattato un insegnate di sostegno in Lombardia originario di un paese vicino Agropoli ma residente ad Agropoli il quale si è rifiutato di accettare.

Da qui sarebbe partita l’eventuale inchiesta dei carabinieri sollecitata dalla procura della repubblica di Vallo della Lucania durante la quale, attraverso le intercettazioni, veniva scoperto un vero e proprio mercimonio di promesse e il posto ad un giovane di Agropoli A.S., sposato, nell’Agropoli Cilento Servizi, la vincita di un concorso e soprattutto, si diceva, in cambio del voto cosa che l’interessato A.S. avrebbe riferito in un’altra telefonata ad un’altra persona. Secondo gli inquirenti tutto questo sarebbe solo un piccolo frammento di quanto stia avvenendo alle spalle del voto di Agropoli con promesse in special modo nell’Agropoli Cilento servizi da parte dei candidati i quali usano le municipalizzate per attirare consensi e voti. Nei giorni scorsi dai palchi Serra e Petrizzo avevano denunciato minacce e terrorismo da parte del sistema per non far candidare persone contro il sistema stesso. Mentre torna di attualità il concorso bloccato dall’Agropoli Cilento servizi per la presenza di concorrenti candidati o vicinissimi a candidati del sistema. Ma di questo ne parliamo in un’altra parte del sito. In tutto questo crediamo non ci sono responsabilità ne del candidato sindaco Mutalipassi il quale eredita una situazione esplosiva ne di Franco Alfieri il quale a sua volta non può sapere cosa avviene all’interno di un sistema ormai marcio e corrotto in cui versa l’amministrazione pubblica ad Agropoli ma si limita a indicare politicamente la strada perdendo di vista l’illegalità ormai troppo evidente e i favoritismi di chi ha in mano le chiavi del potere.