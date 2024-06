AGROPOLI, WEEK END DA TUTTO ESAURITO MA SENZA SERVIZI E PRGRAMMAZIONE

Bar e ristoranti chiusi, fiume senza il ponte, centro isolato, commercianti e operatori in contestazione, nessuna programmazione e nessun evento. Il vuoto totale per chi è arrivato ad Agropoli in questo week end. Solo le spiagge quasi piene e i posti letto esauriti. Agropoli tira ancora ma si regge sulle belleze morfologiche e campa di rendita. Un sabato e una domenica da sold out per quanto riguarda i posti letto ma senza servizi per colpa di unìamministrazione scarsa, scarna e senza programmi.

La guerra spietata tra vigili urbani e amministrazione ha fatto scattare il nientismo èer Agropoli. Commercianti e operatori bloccati dalla mancanza di regolamenti che li possano mettere in condizioni di aprire come vogliono con i caschi bianchi pronti ad intervenire secondo la legge nelle falle organizzative dell’amministrazione per una sorta di guerra interna. L’amministrazione è assente, non lavora, non programma e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. la gente viene ma non trova niente, d’altra parte è l’etichetta dell’attuale gestione di Mutalipassi. Non serve a niente. La foto è di alta preospettiva

