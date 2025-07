HERE WE GO TO CIRÒ……

Fase Finale Nazionale di Beach Soccer Serie B.

Cirò Marina (KR) dal 03 al 06 Agosto.

Con comunicato n°C.U 53 LND siamo orgogliosi di comunicare la nostra partecipazione alla fase nazionale di Serie B.

Siamo inseriti nel Girone B, Tirrenia LAZIO e Massimo PALANCA le altre due squadre a comporre il mini girone.

In Campo Domenica 03 Agosto e Lunedì 04, per tentare l’approdo alla finalissima fissata per il 06 Agosto.

inseguituoisogni #fasenazionale

