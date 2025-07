A trentova i due bagnìni del lido Giuseppe Liguori e Manuel Tempone hanno tratto in salvo due bambini di 9 anni a largo durante la mareggiata di questa mattina.Erano circa le 11.00 quando i due hanno sentito urlare e si sono accorti delle difficoltà dei due ragazzini mentre stavano per essere risucchiati da una fossa.Furioso ed efficace l’intervento dei due bagnìni che in 3 minuti hanno tratto in salvo i due bambini.

