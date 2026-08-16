16 Agosto 2026

AGROPOLI,ACQUA SULLA MOVIDA ESPLODE LA POLEMICA

admin 16 Agosto 2026

Un 15 agosto da dimenticare per la movida di via Patella ad Agropoli la storica strada che conduce agli scaloni e dove si è creata una situazione di grande flusso turistico e di intrattenimento.

A parte la grande cacata di chiamarla via del food il motivo per il quale la città ha fatto una figuraccia a livello nazionale,nel meglio della serata una signora del terzo piano si affaccia e comincia a buttare acqua sulla gente facendo chiudere i locali perché la gente scappa.

Una situazione a limite del ridicolo senza che nessuno interviene per redarguire e calmare l’anziana signora la quale nel pieno della serata con la gente che mangia,consuma e si diverte costretta a scappare per i furiosi gettiti di acqua con la pompa.Ingenti i danni per i titolari dei locali e per l’immagine della città dove ognuno fa quello che vuole.Senza una valida amministrazione e con imprenditori non tutelati si arriva a questo.Bisogna cambiare subito. Il video su agropolinews Facebook

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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