AGROPOLI,ACQUA SULLA MOVIDA ESPLODE LA POLEMICA

Un 15 agosto da dimenticare per la movida di via Patella ad Agropoli la storica strada che conduce agli scaloni e dove si è creata una situazione di grande flusso turistico e di intrattenimento.

A parte la grande cacata di chiamarla via del food il motivo per il quale la città ha fatto una figuraccia a livello nazionale,nel meglio della serata una signora del terzo piano si affaccia e comincia a buttare acqua sulla gente facendo chiudere i locali perché la gente scappa.

Una situazione a limite del ridicolo senza che nessuno interviene per redarguire e calmare l’anziana signora la quale nel pieno della serata con la gente che mangia,consuma e si diverte costretta a scappare per i furiosi gettiti di acqua con la pompa.Ingenti i danni per i titolari dei locali e per l’immagine della città dove ognuno fa quello che vuole.Senza una valida amministrazione e con imprenditori non tutelati si arriva a questo.Bisogna cambiare subito. Il video su agropolinews Facebook

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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