Un pezzo di storia di Agropoli se ne va in silenzio e con una semplicità straordinaria in perfetta sintonia nel modo in cui ha vissuto.Domenico Petrizzo anzi Mimì ha avuto una grande dote nella vita,ha aperto le porte a tutti.Chiunque abbia bussato alla sua porta non ha mai ricevuto un diniego.E’ stato un monumento di altruismo.Facile scadere nella retorica e ancora più difficile non cadere nella dietrologia ma la circostanza ci impone questo ricordo.Un uomo immenso è dire poco,affabile,concreto ma anche severo che ha fatto dell’impresa il suo motivo di vita.Si,è un pezzo di storia che si stacca, perchè chi ha vissuto e studiato gli ultimi 50 anni della storia di Agropoli non può non annoverare tra i grandi Mimì Petrizzo.La vita lo ha messo davanti a molte prove non ultima quella della sofferenza fisica.Mimì ti guardava sempre affascinato dal dover apprendere qualcosa,gentile,umile ma anche propositivo e fiero.La sua famiglia è il riflesso fedele del suo virtuosismo,basta vedere in che modo la disponibilità si mescola con il modo di fare.Dalla povertà alla costruttività passando per l’esercizio paterno mortificato da due gravi perdite fino al perbenismo con il quale ha affrontato la vita matrimoniale.Un uomo vero degno di un ricordo eccezionale e in queste ore la grande testimonianza di affetto che arriva ai fratelli,ai familiari e agli amici più stretti è la conseguenza del suo vissuto da prendere ad esempio.Mimi ha avuto le cure più amorevoli fino ad una settimana fa poi il virus e l’isolamento e il distacco ma con una grande consolazione Mimì arriva alle porte del paradiso trovando due angeli che lo stanno accogliendo e lo aspettano da tanto per poterlo riabbracciare.Mimì oggi è nelle mani di Antonio e Rino e non c’è più grande consolazione per Giovanni e Giuseppina ai quali va il nostro abbraccio e il nostro affetto.A Mimì diciamo grazie per averci accolto nella sua casa a ogni ora e in qualsiasi momento come tutti coloro che a lui si presentavano.Sergio Vessicchio

