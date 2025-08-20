AGROPOLI,AL CENTRO STORICO ARRIVANO LE SPOSE



“Rime e Pizzi: spose di ieri e di oggi.

Domenica 24 agosto, l’ Associazione culturale Cameo,presieduta da Gregorio de Falco, porta nell’antico borgo di Agropoli “Rime e Pizzi : spose di ieri e di oggi”.

Sullo sfondo del Castello Angioino Aragonese, tra stese di corredo nel borgo ed affacci su aneddoti e leggende che raccontano la donna attraverso l’abito nuziale, l’ Associazione Cameo, col patrocinio del comune di Agropoli, organizza un evento romanticamente culturale.

La manifestazione sara’ aperta dal nutrito corteo di spose, annunciato dal baldanzoso menestrello Caterina Montella, che alle 18: 30 salirà insieme a loro la suggestiva scalinata che porta al borgo antico ,dove esse renderanno omaggio alle più significative aree storico -culturali di Agropoli, per giungere fino al Castello dove lo spettacolo troverà il suo culmine. Una delle particolarita’ di questo format è che gli abiti nuziali non provengono da atellier, ma dai bauli , dalle soffitte o dagli armadi delle nonne o delle mamme. Le spose daranno vita ad una cornice di impareggiabile bellezza fatta di Arte , Monologhi e Poesia.

Vi saranno le spose parlanti” ,tra queste, l’ attrice professionista Filomena Pisani che interpreterà alcuni monologhi tematici, scritti dalla poetessa Filomena Domini, incentrati su alcune delle figure femminili più significative, storiche o leggendarie; altre “spose” declameranno liriche o monologhi propri ,ed altre ancora, poesie selezionate tra quelle partecipanti al Concorso “Come una sposa … rime e risi di ieri e di oggi”, collegato all’ evento.

La scelta dei luoghi, degli angoli e delle piazze del borgo dove si svolgeranno i monologhi, segue un criterio di afferenza tra essi ed il ” personaggio”. Vi sono analogie, infatti, sorprendentemente, preesistenti tra la realtà dei luoghi e la fantasia letteraria.

Un omaggio alla purezza, alle tradizioni e al valore della comunità , fa da ulteriore corollario all’evento, che tende anche al coinvolgimento degli abitanti del bellissimo borgo.

Dal borgo al Castello, dunque, fra Pizzi e Rime , tra monologhi e bauli di corredo , fra graffe e premiazioni , per aggiungerci alla bellezza, che ci chiama da un fazzoletto di cielo, in festa con noi.

Nella complessa organizzazione, Cameo è stata sorretta dalla generosità , dall’ entusiasmo e dall’ impegno di Mariagrazia Anzalone .

A lei , alla costumista Armida Cammarota , allo studio fotografico Claudio Tramonto e all’ Imperial game bar di Donato Domini va la nostra sincera gratitudine.

Ringraziamo, inoltre, il Sindaco di Agropoli,Roberto Mutalipassi e l’ assessore Roberto Apicella per aver invitato Cameo a far parte degli eventi culturali della città di Agropoli

