Appuntamento per Sabato 27 luglio al Sea’n clear sul suggestivo porto di Agropoli in serata con i Fantastic Fly e la loro cover dei Pooh. Per prenotazioni 3931269192. Il ristorante rimane aperto tutti i giorni a pranzo e cena, il bar dalle 7.00 alle 3 di notte.

