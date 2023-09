AGROPOLI,AL SETTEMBRE CULTURALE UNA STRAORDINARIA CARMEN LASORELLA/VIDEO

Brava, bella, intelligente, efficace, diretta, Carmen Lasorella nota conduttrice del Tg 2 e donna straordinaria nel panorama della cultura nazionale è stata al settembre culturale e ha lasciato il segno. Un intervento di grande prestigio sul tema dell’immigrazione filo conduttore del libro che ha presentato alla nota rassegna agropolese organizzata dal consigliere comunale Franco Crispino. Il titolo del libro: “Vera. E gli schiavi del terzo millennio” . Un romanzo che porta in primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità. Attivista per i diritti umani, Vera è come il suo nome: tenace e irriducibile, eppure in crisi. Quando Ahmed le consegna la mappa del sistema criminale che governa il Mediterraneo, Vera ritrova l’energia per lottare contro la criminalità che dilaga a discapito di chi è costretto a migrare. Tra insidie informatiche e amicizie inattese, farà fino in fondo la sua parte, di nuovo padrona del suo destino. In basso da non perdere i video registrati al settembre culturale con buona parte degli interventi di carmen Lasorella da ascoltare con estremo interesse:

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...