AGROPOLI,AL VIA IL NATALE FUORI LE MURA/GLI APPUNTAMENTI

Il Natale Fuori Le Mura, targato Officina (ex Officina 72) sarà una delle rassegne principali delle festività Agropolesi e cilentane. Innumerevoli gli eventi in programma: fra rievocazioni storiche, tradizione, produzioni originali e nomi di rilievo. Lo scopo dell’Associazione culturale da 10 anni operante sul territorio, è creare un calendario di eventi all’insegna del recupero delle tradizioni e darà risposta alla viva esigenza di un tessuto sociale sempre più attento alle forme artistiche e culturali cui usufruire.

Si è iniziato con “Christmas in Brass”un incredibile quintetto di ottoni che andrà in scea il 16 dicembre alle ore 19.00 nella Chiesa della Madonna del Carmine per poi proseguire con “Breath music duo – Tra Verdi e Gershwin viaggio from Europe to America” presso l’Auditorium Scuola media G.R. Vairo

il 22 dicembre alle ore19.00.

Si prosegue con “Vola Amuranza, vola!”, spettacolo con musiche e testi inediti in cilentano del M.Gianfranco Marra con la Regia di Antonio Speranza. La performance musico/teatrale vede in scena 15 cantanti/attori e musicisti e parla del miracolo della vita attraverso la metafora della natività. Si tratta della prima produzione originale di Officina presso la Chiesa di Ss. Pietro e Paolonelle date del 25, 25 e 6 gennaio alle ore 19.30.

Il 28 dicembre vedrà invece protagonista la canzone e la poesia con le M. Paola Salurso e Melissa di Matteo in “Vita di una stella – Natale tra musica e parole, canzoni e poesia” (con la Kefi orchestra e gli Arrangiamenti del M. Filippo D’Allio). In scena presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Si fa un tuffo nel passato invece con due incredibili eventi: “Anno 1223, da Greccio ad Agropoli”, una rievocazione storica del Presepe di S.Francesco che vedrà interessato l’intero Centro Storico della città il 30 dicembre dalle 16.30 e “Antico Natale” Melodie e canti di mezzo inverno con la Compagnia del Cervo Bianco il 2 dicembre alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Francesco.

Officina Fuori Le Mura si farà anche partner di due realtà agropolesi del centro storico: l’Antica Salumerie del Borgo e “Arricrià” per due eventi d’eccezione organizzati dalla stessa; “Christmas is here” concerto a cura di “Non solo Gospel” che si terrà il 25 dicembre alle ore 21.30 e “Francesco Di Bella in concerto” il 5 gennaio alle ore 19.00. Entrambi gli eventi si terranno presso la piazzetta della Madonna di Costantinopoli.

Si prospetta un Natale Fuori Le Mura, fuori dagli schemi e con tutti gli eventi in cartellone ad ingresso gratuito e in vari meravigliosi punti d’interesse della bella cittadina di Agropoli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...