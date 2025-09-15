AGROPOLI,AL VIA IL TORNEO MATTIA STANO

L’Associazione culturale agropolese “Liberi e Forti”, impegnata nel sociale, organizza il “Memorial Mattia Stano” per ricordare un ragazzo speciale: solare, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo abbia incontrato.

Mattia, che nel 2014 aveva vestito la maglia di Agropoli in A2, ci ha lasciati troppo presto, a soli 27 anni. Ha lottato con tutte le sue forze, ma quel male tremendo non gli ha lasciato scampo, nemmeno dopo il trapianto di fegato.

Pochi giorni prima di salutarci, le sue parole hanno commosso tutti:

“Vorrei soltanto dire una cosa. Se avete la possibilità di donare un organo, fatelo. È un gesto ineguagliabile, senza il quale tante persone non vivrebbero.”

Il Memorial non è solo un evento sportivo, ma un momento di amore, ricordo e riflessione. Perché Mattia resterà per sempre nei cuori di Agropoli. 🤍

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...