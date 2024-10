AGROPOLI,AL VIA OKTOBERFEST AL BEERMANIA PIENONE GIÀ NELLA PRIMA SERATA/VIDEO

Il sindaco Mutalipassi e l’assessore al turismo e agli eventi hanno inaugurato la 15esima edizione di Oktoberfest in Beermania. Ieri sera prima serata già tutto esaurito e stasera si replica per poi andare avanti fino al 14 ottobre. Piena soddisfazione ha espresso il titolare ed organizzatore Rodolfo Sodano. All’inaugurazione c’erano anche i due fondatori di Beermania e inventori dell’oktoberfest agropolese Fabio Bianco e Damiano Sodano. In basso i video dell’inaugurazione:

