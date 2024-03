AGROPOLI,ALLARME SICUREZZA GENNARO D’AMICO FRATELLI D’ITALIA: ” SI CONVOCHI UN TAVOLO “

L forze politiche di opposizione stanno cercando di smuovere le acque davanti ad un’amministrazione ferma al palo e indifferenzte ai problemi di sicurezza che stanno sconvolgendo la città di Agropoli, dopo l’ultimo episodio si registra la nota del componente di Fratelli d’Italia Gennaro D’Amico, in basso le sue parole:

“È di questi giorni l’ennesimo episodio di furti in località Madonna del Carmine che sta davvero mettendo in seria preoccupazione la Città di Agropoli. Solidarietà e vicinanza ai cittadini che hanno passato attimi di paura, ma quel che preme sottolineare è che ormai non trattasi più di episodi sporadici ma la situazione è seria e bisogna correre ai ripari. Urge attuare un serio piano di sicurezza mettendo in campo tutti gli strumenti di competenza comunale al fine di garantire più sicurezza a residenti e commercianti. Si convochi subito un tavolo di sicurezza, si implementi il presidio di vigilanza sul territorio comunale ma l’amministrazione non può bendarsi gli occhi e scappare da una problematica seria! “

