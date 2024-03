AGROPOLI,ANCORA UN SUCCESSO DELLA EXORTO

CONCORSO DI DANZA DEDICATO ALLE DONNE “MALAFEMMENA”: LE AGROPOLESI TERESA VACCA E MICHELA MARCIANO DELL’EXORTO DANZA TRIONFANO SUL PRIMO GRADINO DEL PODIO

Una meritata e brillante vittoria per le superlative ballerine dell’insuperabile Maestra Donatella Vacca che rendono Agropoli ancora una volta protagonista indiscussa dello scenario della danza e dello sport.

Una vittoria, questa, con una marcia in più: il contest “Malafemmena”, tenutosi il 10 marzo a Cercola (Na) presso il Palacaravita, è interamente dedicato al mondo della danza dal punto di vista delle donne e si tiene ogni anno, dal 2014, proprio nella settimana della Giornata Internazionale della Donna. Cast delle insegnanti, giuria, e ballerine: solo donne sotto i riflettori.

In un momento storico nel quale la condizione della donna sembra vivere una fase di stallo, incatenata ai diktat di una visione sociale ben lontana dalla libera parità, la sensibilità del mondo della danza lancia un potente messaggio di forza e libertà per tutte attraverso il linguaggio universale dell’arte. Quell’arte che arriva sottoforma di emozioni ed è innata nei talenti purosangue come le giovanissime Teresa Vacca e Michela Marciano, che hanno vinto per la categoria “Over” con un emozionante duo sulle note di “Rescue” di Lauren Daigle, portando in scena tutta la sensibilità artistica ed umana della Maestra e coreografa Donatella Vacca che sceglie di lanciare un bellissimo messaggio di solidarietà femminile con una coreografia da brividi cucita addosso alle sue ballerine unite da un legame speciale: Teresa e Michela sono cugine inseparabili nella vita, un’anima divisa in due corpi nella danza. La canzone che le ha accompagnate dice: “Sarò il tuo rifugio, sarò la tua corazza, manderò un esercito che riesca a trovarti in mezzo alla notte più nera, è vero, ti salverò. Non smetterò mai di marciare per ritrovarti nella lotta più aspra, è vero, ti salverò.” È la dichiarazione di presenza incessante ed amore incondizionato che caratterizza i legami indissolubili come quello tra Teresa e Michela ed è anche l’unica via percorribile verso la forza: l’unione.

Il loro messaggio e la loro bravura sono arrivati dritti al cuore del pubblico e della giuria, composta da maestri di fama internazionale che hanno valutato il lavoro coreografico, il livello tecnico, la musicalità e la presenza scenica delle ballerine in gara provenienti da tutta Italia.

Internazionali sono anche le origini di questo concorso: nasce 10 anni fa da un’idea del coreografo internazionale Fritz Zamy, che ne è anche l’art director, ed è basato su un format già esistente in Francia ed a New york.

Onore al merito e congratulazioni alle ballerine, all’insegnante ed all’ExOrto Danza per portare sempre in alto il nome di Agropoli.

