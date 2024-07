AGROPOLI,ANCORA UNA VOLTA È SPIGA VERDE IL REGALO ALLA CITTÀ IL GIORNO DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI

A ritirare l’ambito riconoscimento l’assessore all’ambiente Rosa Lampasona e l’ass. Al Turismo Roberto Apicella Ci sono anche tre Comuni del Salernitano insieme ad Agropoli ( Ascea, Capaccio Paestum e Positano) tra i 75 selezionati a livello nazionale che questa mattina a Roma, nella sala Spadolini della sede centrale del Mic, hanno ricevuto la Spiga Verde.

La “Spiga Verde” è un riconoscimento assegnato ai comuni che si distinguono per pratiche sostenibili e virtuose nel campo ambientale, agricolo, e sociale. Questo riconoscimento è promosso dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE) e da Confagricoltura. Le motivazioni per cui un comune può ottenere la Spiga Verde sono molteplici e possono includere i seguenti aspetti:

Gestione Sostenibile del Territorio: Il comune dimostra un’attenta gestione delle risorse naturali, includendo la protezione della biodiversità, la conservazione del paesaggio e la promozione dell’agricoltura biologica o a basso impatto ambientale. Educazione Ambientale: Il comune investe in programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale rivolti alla cittadinanza, promuovendo comportamenti sostenibili e la consapevolezza ecologica. Qualità della Vita: L’implementazione di servizi e infrastrutture che migliorano la qualità della vita dei cittadini, come la gestione efficiente dei rifiuti, l’accesso a spazi verdi, e la promozione di attività fisica e sportiva. Sviluppo Economico e Sociale: Il sostegno alle attività economiche locali, in particolare quelle legate all’agricoltura sostenibile, al turismo responsabile, e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Partecipazione della Comunità: L’inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni e nelle iniziative che riguardano lo sviluppo del territorio e la sostenibilità ambientale. Politiche Energetiche e di Mobilità: L’adozione di politiche energetiche che favoriscono l’uso di fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, così come la promozione di modalità di trasporto sostenibili, come il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale. Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche: La protezione del suolo agricolo e delle risorse idriche attraverso pratiche agricole sostenibili e una gestione attenta e responsabile delle risorse idriche.

In sintesi, la Spiga Verde rappresenta un riconoscimento per i comuni che integrano la sostenibilità ambientale, economica e sociale nelle loro politiche e pratiche quotidiane, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e virtuoso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...