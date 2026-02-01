AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

La comunità di Agropoli sta vivendo ore di grande apprensione per la scomparsa di Luigi Marchesani, 40enne di cui non si hanno notizie da alcuni giorni. I familiari nelle scorse ore hanno lanciato l’allarme, facendo partire le ricerche.

Da questa mattina gli agenti della Polizia Municipale ed il gruppo locale della Protezione civile sta passando al setaccio il territorio, nella speranza di trovare l’uomo. I caschi bianchi, come comunicato anche dal sindaco di Agropoli, Antonio Roberto Mutalipassi, hanno ritrovato in via Pirandello (nei pressi della statua di San Francesco – collina San Marco), l’Ape car di proprietà del 40enne, a bordo del quale era stato avvistato nei giorni scorsi. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia. Le ricerche proseguiranno anche con l’ausilio di un drone nella speranza di poter individuare il 40enne.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...