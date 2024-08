AGROPOLI,BENEDETTA SCUDERI LA NEO EUROPARLAMENTARE FESTEGGIATA IN CITTÀ/VIDEO

E’ la tredicesima stella dell’Europa Unita per dirla alla Prof. Grieco, Benedetta Scuderi, agropolese doc è stata meritatamente eletta al parlamento Europeo candidata nella circoscrizione nord dove è stata collocata dal suo partito Alleanza Verdi e sinistra di cui è la portavoce nazionale. Una carriera sprint tutta meritata, i vertici del partito tra i quali Fratoianni hanno saputo cogliere il messaggio di Benedetta Scuderi e ne stanno capitalizzando le doti umane, culturali e politiche. E’ riuscita a prendere 19 434 preferenze con l’aiuto di tanti conterranei del sud di Agropoli, Vallo della Lucania e del Cilento tutto dal cui territorio è partita una crociata bipartisan che ha coinvolto esponenti di tutti i partiti e liberi cittadini che l’hanno fatta votare da amici e parenti con residenza nella circoscrizione nord-occidentale. Benedetta Scuderi ha aderito al gruppo dei Verdi europei.

Bella, simpatica, intelligente, con un sorriso che spicca comunicazione a tutti i livelli, tiene testa a chiunque nei salotti televisivi dove si destreggia con grande enfasi e con una cultura straordinaria. La Scuderi ha una laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi Roma Tre e si è abilitata alla professione forense. Ha poi completato due master, uno in sostenibilità ed energia presso l’Università Bocconi e uno in politiche pubbliche presso la University College London, lavorando come consulente di sostenibilità per aziende.

Ieri sera 1 agosto la neo europarlamentare agropolese giovanissima è stata festeggiata dalla sua famiglia e da tanti amici e politici nel giardino di casa ad Agropoli dove sono intervenuti autorevoli esponenti del mondo della politica, c’era anche il sindaco della città Mutalipassi, l’ex sindaco Adamo Coppola oggi in Fratelli d’Italia a dimostrazione del fatto che Benedetta Scuderi va al di fuori degli schemi della politica. Sorridente e felice il papà Antonello Scuderi, la madre la professoressa Foligno e il fratello Alberto sullo sfondo il sorriso speciale di Benedetta che ha dispensato gentilezza e attenzioni per tutti. Qui non c’è solo l’orgoglio agropolese ma c’è un messaggio culturale e politico di grandissima levatura. L’elezione ad europarlamentare di benedetta Scuderi non si tratta di un punto di arrivo ma di partenza, entrare in questo delicato momento nel parlamento Europeo è decisamente determinante perché si discute del futuro dell’Europa, si affrontano temi etici e sociali, si parla dei conflitti in cui l’Europa è coinvolta. Siamo certi che Benedetta Scuderi saprà recitare benissimo il ruolo che i cittadini le hanno affidato attraverso i valori del suo partito e dei suoi valori che sono di altissimo gradimento. Benedetta è un vanto per la città di Agropoli, per il Cilento e non finiremo mai di ringraziarla perché porta Agropoli in giro per l’Europa, per l’Italia e per il mondo con grande autorevolezza e con serietà e cultura. E’ un bel momento questo, Agropoli si goda questa sua figlia, questa sua stella, la tredicesima stella dell’Europa si perchè questa stella così speciale c’è l’abbiamo solo noi. Sergio Vessicchio

