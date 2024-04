AGROPOLI,CARECA IN ARRIVO IN HOTEL NEL POMERIGGIO L’ABBRACCIO DELLA CITTÀ

L’Hotel Mare di Agropoli è il quartiere generale di Careca ad Agropoli. Dopo il pranzo l’ex campione del Napoli sarà in piazza alle 18,30 per presenziare alla conferenza stampa di presentazione degli eroi del calcio 3 edizione durante la quale riceverà il premio Margiotta già assegnato a Scillaci e a immobile nelle due precedenti edizioni. Se il tempo non permetterà la conferenza si farà nella sala consiliare del municipio di Agropoli.

