AGROPOLI,CENA E DIVERTIMENTO AL SEA’N CLEAR IL SABATO SERA SI PARTE

Autunno caldo ad Agropoli con il SEA’N CLEAR sul suggestivo porto di Agropoli. Sono ancora aperte le prenotazioni.

La cucina ricercata dello chef Gaetano Napoli, la musica dal vivo di Enzo Iaccio e dopo le 23.30 dj set con Ubaldo Serra. A far da cornice lo splendido scenario del porto di Agropoli per una serata esclusiva nella incantevole cornice del Sean Clear .

Agropoli prova a rilanciare la movida con una serata esclusiva frutto della passione di un organizzazione curata in ogni minimo dettaglio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...