AGROPOLI,CINEMA AL CASTELLO

🍀🍀CINEMA SOTTO LE STELLE 🍀🍀 Mercoledì 6 agosto 2025

Mura del Castello Angioino Aragonese 📍

Ore 21:00 – Ingresso gratuito

L’Associazione 🍀Liberi e Forti🍀, con il patrocinio della Città di Agropoli e in collaborazione con Mekanè Produzioni, è lieta di invitarvi alla prima serata della rassegna “Cinema sotto le stelle”, un progetto nato per ridare vita al tanto caro cinema all’aperto che per anni ha animato le estati della nostra città.

Ad inaugurare la rassegna sarà “Stranizza d’amuri”, film diretto da Giuseppe Fiorello.

Ospite della serata sarà Andrea Cedrola, co-sceneggiatore del film e scrittore agropolese.

Interverrà anche Attilio Rossi, responsabile della programmazione del Cineteatro Eduardo De Filippo.

Modera l’incontro Giovanni Landi, giornalista e autore originario di Agropoli.

Un’occasione per tornare a vivere insieme la cultura, sotto le stelle e nel cuore della nostra città

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...