AGROPOLI. Sos classi pollaio al primo circolo didattico della scuola “Santa Maria delle Grazie Centro” di Agropoli. L’appello lanciato da Chiara Izzo, mamma e portavoce dei genitori dei piccoli studenti, è arrivato al governatore Vincenzo De Luca. Alla fine di giugno è stata comunicata, infatti, la decisione con nota ufficiale da parte dell’ufficio scolastico provinciale di chiudere una delle sezioni del plesso. Conclusasi la raccolta firme a piazza Vittorio Veneto per scongiurare il provvedimento, battaglia condotta in prima linea dalla tenacia di una madre insieme a docenti e genitori e che ha raggiunto quasi mille consensi, in occasione della visita in città del presidente della Campania per la ripartenza dell’ospedale lo scorso 9 luglio, la rappresentante è riuscita a consegnare al volo il plico contenente una copia dei verbali della petizione e di una lettera scritta di suo pugno, indirizzata a Vincenzo De Luca.



«Già solo il fatto di essere riuscita a dargli la cartella con la documentazione – commenta – è per me molto importante. Spero ma senza crederci troppo che il presidente prenda a cuore la nostra causa». E appena un paio di ore dopo il fugace incontro nei corridoi del presidio agropolese, il presidente l’ha contattata telefonicamente da Napoli: «Signora Izzo, buongiorno, sono Vincenzo De Luca. Ho letto la lettera e la sua è una richiesta del tutto legittima. Seguiremo la vicenda, passo quanto in mio possesso all’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini, che la contatterà nei prossimi giorni». All’incredulità, è seguita la gioia per il lavoro fatto: «Confidiamo nell’operato dei vertici regionali che ringrazio per l’interesse tempestivo», dichiara un’entusiasta e militante Izzo che da sola si era recata al “Civile” per sostenere e diffondere due giuste cause: il diritto alla salute e quello all’istruzione in un ambiente consono e sicuro rispetto ai tempi.

«Da qualche giorno viviamo in uno stato di preoccupazione dovuto a una notizia inaspettata- dice la missiva- l’ufficio provinciale scolastico ha deciso di ridurre il numero delle sezioni esistenti, alla luce di un leggero calo di iscrizioni. Questo comporterà la soppressione della classe mista, i cui 10 bambini al rientro, dopo mesi di quarantena, interromperanno il loro progetto didattico perdendo punti di riferimento importanti in un periodo storico particolare e critico per la sicurezza sanitaria».Cljo Proietti