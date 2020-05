Inizierà domani, martedì 5 maggio per completarsi giovedì 7 maggio, la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Campania. Quattro le sedi che saranno deputate a tale distribuzione: Sala polifunzionale “G. Paolo II” di Piazza della Repubblica; Palazzetto dello sport “Di Concilio” di via Taverne; la sede della Croce Rossa Italiana in viale Lombardia; la scuola “Scudiero” di via Verga. La distribuzione verrà operata in base all’iniziale del cognome e al seggio elettorale di riferimento. Ogni sede ha i suoi seggi elettorali di riferimento. In particolare: seggi da 1 a 6 Sala polifunzionale “G. Paolo II”; seggi da 7 a 11 Palazzetto dello sport “Di Concilio”; seggi da 12 a 16 la sede della Croce Rossa Italiana; da 17 a 21, la scuola “Scudiero” di via Verga. Martedì 5 maggio la distribuzione sarà dedicata ai cittadini residenti che hanno il cognome che inizia da A a G; mercoledì 6 maggio per coloro la cui iniziale va da H a P; giovedì 7 maggio da Q a Z. La distribuzione sarà operativa dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, in collaborazione con i volontari della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana – sezione di Agropoli e Cilento e da personale dell’Agropoli Cilento Servizi.

Ad ogni nucleo familiare verrà consegnato un kit che comprende 2 mascherine, oltre al kit per bambino (se presente in famiglia). Per informazioni ed eventuali chiarimenti il numero da contattare è il 388.1825945. La persona dovrà recarsi alla sede deputata alla distribuzione, nel giorno indicato nella tabella allegata, munito di mascherina di protezione e di un valido documento di riconoscimento. Ogni persona potrà ritirare i kit al massimo di altre 3 persone, se munita di delega.

«Ci siamo subito attivati – afferma il sindaco Adamo Coppola – per la distribuzione delle mascherine, in virtù del fatto che le stesse sono divenute obbligatorie. Raccomando a tutti la massima responsabilità nel loro utilizzo. Con la collaborazione di tutti riusciremo a vincere questa battaglia».