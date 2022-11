AGROPOLI,COMECARBONE INCANTA IN OFFICINA72 CON LA BENEDIZIONE DI TARULLO E ARGIRO’ VOCE BELLISSIMA/VIDEO

Orami Officina 72è diventato il santuario dell’arte intesa ed espressa con tuti i crismi della serietà e dell’umiltà. Virtuosismi che la sera dell’11 novembre, giorno in cui si celebra l’estate di San Martino, sono stati messi sulla ribalta da un nuovo artista agropolese a dimostrazione del fatto che la nidiata attuale molto pronunciata nel tempo è davvero molto prosperosa. A tenere a battesimo Giovanni Carbone in arte “Comecarbone” due interpreti della canzone nazionale come Luciano Tarullo che lo ha accompagnato anche sul palco e Mico Argirò presente in sala dove c’era il sold out, tutti pieni i posti dell’Officina.

Il concetto di comecarbone(ha presentato l’album Brucia) è stato un escalation di emozioni con la sua voce calda e tonica a farla da padrona, la sua postura artistica a supportare una gola straordinaria. Una sorpresa per chi conosce questo giovane solo di vista, una conferma per chi invece ci lavora ogni giorno. Tarullo e Argirò scommettono totalmente su di lui bello da vedere anche per come si è posto, per come ha dialogato con il pubblico, per come ha cantato i suoi versi. Oggi Agropoli è più ricca nella cultura, nell’arte attraverso la musica di Comecarbone il quale va arricchire una rosa di cantanti molto folto mai avuta in città. E grande merito va a Officina 72 la cui ribalta dà spazio e scena agli artisti altrimenti senza nessuna possibilità di esibirsi vista anche la chiusura totale del municipio per il cine teatro e per i costi soprattutto. Officina 72 oggi rappresenta non un alternativa al cine teatro ma una prima scelta.

