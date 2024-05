AGROPOLI,CORONA BLITZ ALL’AURORA RESTAURANT

Dopo Mietta ha fatto tappa all’Aurora Restaurante del Virginia Group anche Fabrizio Corona per salutare l’amico Massino Antonucci e per assaggiare le prelibatezze dello chef. Il fotografo si è intrattenuto per circa un’ora ed ha scattato foto e scambiato pareri con molti cliente e naturalmente con i titolari. In due giorni due ospiti di rilievo come Mietta e Corona costituiscono sicuramente un biglietto da visita per un locale già molto rinomato e dove si annuncia un’estate molto attiva con varie attrazioni, a giorni esce anche il programma. In basso la galleria fotografica.

