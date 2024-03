AGROPOLI,DA CICCIO LA FESTA DELLE DONNE CON FABRIZIO CORONA

La festa delle donne al ristorante Da Ciccio al centro di Agropoli avrà un ospite d’eccezione Fabrizio Corona il fotografo dei Vip. Francesco Scarpa in arte Ciccio titolare del locale anche questa volta ha fatto le cose in grande. Locale ben curato, accogliente e chic con personale molto gentile e disponibile. La pizza merita e la cucina ha dei piatti davvero saporiti in un contesto di raffinata eleganza vengono servite delle pietanze tipiche davvero eccellenti, accompagnate da buon vino, e da un sottofondo musicale piacevole e rilassante. Bel ristorante al centro di Agropoli, molto curato nell’estetica e nell’arredamento. Tanti i vini a disposizione e un ricco menù per scegliere. Location molto ampia e ben arredata spazi e tavoli esterni sala interna grande, cura nei particolari . Personale molto gentile e disponibile. Servizio ottimo. Piatti e pizze unici nella loro preparazione.

La presenza di Fabrizio Corona arricchirà una serata di per se già molto intensa e straordinaria. La festa delle donne si annuncia così molto suggestiva e ricca di sorprese con un menù tutto da gustare. Molti, anzi tanti, sono i vip che solitamente si fermano da Ciccio e Corona va arricchiere il contesto delle mimose con grande esntusiasmo.

