AGROPOLI,DALL’AURORA RESTAURANT PARTE IL CANTAGIRO IN TOUR

Finalmente il ritorno in pista .

Domani 20 giugno 2024 la prima serata al Restaurant Aurora di Agropoli del KantaGiro in tour.

Elena Turcan e Filippo Giuliano dopo aver movimentato per ben due anni le serate Agropolesi con il loro Karaoke in varie location sempre con un bomm di presenze,

finalmente sono tornati in pista più forti di prima per rallegrare e movimentare la stagione 2024 con un nuovo programma ideato dalla coppia in collaborazione con la musica di Giuseppe Nicoletti, la professionalità della nostra Vocal Coach Paola Tozzi e del maestro Franco Foresta.

” Il KantaGiro in tour ” avrà inizio il 20 giugno e si protrarrà fino al 29 Agosto. Oltre 30 gli iscritti che si esibiranno in questo tour…..

LE LOCATION



Sono molte le location dove il KantaGiro farà tappa….dalla prima giovedì 20 al Restaurant Aurora, seguirà il 27 al Tre Conchiglie in Agropoli per poi andare a Capaccio il 4 luglio alla Brezza, l’ 11 da Pomodo’ in piazza ad Agropoli e poi a Spinazzo all’agriturismo Tre Stelle e poi in località Eredita di Ogliastro all’antica Conca D’oro e il 1 Agosto al Serpentone. Le date dell’ 8 del 16 del 22 Agosto sono ancora da assegnare e poi il 29 la finale dove…????? lo scoprirete solo alla fine del touR.

I PARTECIPANTI

