AGROPOLI,D’AMICO PRENDE LE DISTANZE DALLA SERRA

Carissimi amici ed elettori agropolesi,

non nascondo tutto il mio disappunto per gli ultimi eventi che stanno caratterizzando la politica

locale e questo breve messaggio mira a fare un po’ il punto della situazione.

Un anno fa chiudevamo la campagna elettorale che mi aveva visto protagonista nelle liste del

candidato sindaco Elvira Serra, ottenendo una buona affermazione come prima volta e iniziando la

mia azione “esterna” a supporto della stessa in sede di Consiglio Comunale, con un ruolo

abbastanza attivo riconosciutomi da tutti.

Con il passare dei mesi, accortomi che il modo di condurre l’azione consiliare e che il clima

all’interno del gruppo era lontano dalla mia idea di fare “politica” ho lentamente preso le distanze e

lasciato, pacificamente, che ognuno andasse per la sua strada, da persona libera, indipendente e che

rispetta le posizioni che ognuno di noi prende, ma di quel modo di condurre l’azione politica non

condividevo più nulla.

Il passaggio tra le fila della maggioranza della Consigliera Serra conforta quanto da me fatto.

La coerenza e il rispetto della parola data per me rappresenta un punto imprescindibile e di massima

credibilità che risulta essere invalicabile, ma spetterà al popolo giudicare chi e quali comportamenti

possono essere considerati giusti o sbagliati.

Siamo di fronte ad un momento cruciale della vita politica locale, gli “inopportuni” cambi di

casacca non favoriscono una valida alternativa ma, al contrario, consolidano la forza dell’attuale

maggioranza nella quale, è evidente, gli agropolesi non si rispecchiano più come prima.

Nel corso degli ultimi mesi ho continuato a seguire i Consigli Comunali rispettando la parola data

agli elettori che hanno creduto in me, votandomi, e facendo votare una Lista Civica che senza le

preferenze espresse nei confronti della mia persona, checchè se ne dica ma è una verità, non

avrebbe raggiunto il quorum e quindi non avrebbe espresso nemmeno un consigliere.

Attualmente continuo a rapportarmi con i principali rappresentanti della politica locale che

chiedono, e di questo sono lusingato, di perseverare nel mio impegno politico, cosa che farò, perchè

la passione per la mia terra e per la mia città viene prima di tutto e ne farò una ragione di vita.

Per dovere di verità, Gennaro.

