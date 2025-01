Fine anno con cronaca ad Agropoli dove una donna è stata trovata priva di vita in un appartamento di corso Garibaldi

Dramma intorno alle 19 nel centro di Agropoli. Una donna è stata trovata morta in casa. A far scattare l’allarme è stato il figlio che non viveva con lei. Quando questa sera è rientrato in casa ha trovato il corpo della madre esanime accanto al letto.

