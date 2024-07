AGROPOLI,DOPO CINQUE ANNI RIAPRE LA PISTA CENTRALE DEL CARRUBO

New Carrubo, dopo cinque anni riapre la pista principale Appuntamento per stasera sabato 27 luglio con il format Muevelo I gestori Milillo e Ceraso: “Il nostro un progetto di rinascita”

Torna dopo cinque anni la pista principale del New Carrubo, discoteca simbolo delle estati agropolesi e punto di riferimento di tutto il Sud Italia. L’appuntamento è per sabato 27 luglio 2024, quando la sala grande della storica struttura, fondata 53 anni fa dalla famiglia Pecora e protagonista grazie ad essa di decenni di successi, rinascerà sotto le stelle con le note del format Muevelo.

Un evento attesissimo dai tanti amanti di un posto magico, capace di segnare le estati di intere generazioni. Ma anche una nuova scommessa per i due giovani imprenditori Riccardo Milillo e Antonio Ceraso, che cinque anni fa hanno preso in gestione il locale con un progetto che continuerà per i prossimi.



“La storia del New Carrubo è strettamente legata al nostro territorio – spiegano i due soci -. Qui sono passati autentici miti del panorama musicale nazionale e internazionale, regalando sano divertimento e ricordi indelebili a migliaia di persone di tutte le età. Il nostro obiettivo è rendere nuovamente il Carrubo il cuore pulsante della vita notturna locale. Vogliamo innovare e sperimentare, coinvolgendo i nostri migliori talenti e intercettando i gusti e le esigenze del pubblico”. “La riapertura della pista principale” concludono Milillo e Ceraso, “ci riempie di emozione e simboleggia la nostra volontà di crescere e fare sempre meglio. Una rinascita a vantaggio dell’intera comunità”.

