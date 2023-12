AGROPOLI,DOPO IL DANNO LA BEFFA NATALE SENZA LUCI IN PIAZZA

Ieri sera giorno di Natale la piazza centrale già totalmente isolata nel periodo festivo ma ormai da tempo per tutto l’anno, è rimasta completamente al buio intorno alle 20,30 perchè le luci di Natale sono rimaste spente. Si sarà trattato di un inconveniente tecnico ma sta di fatto che la situazione nel centro della città ormai sta definitivamente crollando sotto i colpi di un’amministrazione sanzionatoria. Multe, assenza di musica, parcheggi a pagamenti, vessazioni tributarie e tasse a iosa, senza il piano commerciale imperano indiani e bangladesi. Poi se ne va anche la luce e il pesce è fritto. In basso le foto scattate proprio mentre non c’era la luce. Si noti come il giorno di Natale solitamente ricco e pieno di gente al centro ha invece presentato uno scenario insolito.

