Prosegue la mini rassegna teatrale presso l’Arena sotto le stelle, allestita in Piazza Mediterraneo ad Agropoli. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Agropoli. Dopo il grande successo registrato lo scorso 16 agosto con Biagio Izzo e il suo spettacolo “Un angelo per custode”, seguiranno altri due pezzi da novanta. Venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, sarà in scena Vincenzo Salemme con il suo nuovo spettacolo “Napoletano? E famme na pizza”. Uno degli interpreti preferiti da Eduardo De Filippo, campione di incassi con i suoi film, Salemme rappresenta l’anima migliore di Napoli, quella popolare e quella nobile, quella dei bassi e quella aristocratica, e lo fa sempre con la sensibilità e lo spirito dei grandi figli della città partenopea. Questi i costi per assistere allo spettacolo: 35 euro (primo settore numerato); 28 euro (secondo settore numerato); 20 euro (tribuna non numerata). E poi il mattatore, artista a tutto tondo, Massimo Ranieri, il cui spettacolo “Sogno e son desto…Oggi è un altro giorno” è in programma il 24 agosto, ore 21.30. Unica data in Campania. Questi i prezzi dei ticket: 60 euro (primo settore numerato); 40 euro (secondo settore numerato); 25 euro (tribuna non numerata). Versione rinnovata del suo ormai leggendario show, il nuovo spettacolo è un emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico, come sempre, nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore.

Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista la tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Ma non finisce qui: l’Arena sotto le stelle è anche cinema. Da questa sera fino al 26 agosto (esclusi il 21 e il 24 agosto) in contemporanea nazionale, sarà proiettato l’ultimo lavoro della Walt Disney “Onward”. Unico spettacolo ore 21.30. I ticket sono acquistabili on line su Postoriservato.it o al botteghino del Cineteatro “De Filippo”, aperto tutti i giorni dalle ore 19 alle 23. Per info: 338.3096807 (Sergio Di Fiore). Il tutto viene svolto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19.