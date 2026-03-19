AGROPOLI,DUE GIOVANI CAMPIONI DI PIZZA AD AMBURGO
L’arte della pizza l’hanno appresa nel centro storico di Agropoli dove per molti anni, e ancora adesso, la cultura della pizza è molto importante e rappresenta un morivo di richiamo.
Il 16 marzo scorso al campionato di pizza ad Amburgo all’evento due ragazzi agropolesi poco più che ventenni Pietro Cirillo e Ferdinando Manna hanno vinto raggiunto il primo e il secondo posto e campione ,Pietro Cirillo e Ferdinando Manna 24-27 anni, hanno monopolizzato le prime posizioni ottenendo svariati riconoscimenti, e insieme probabilmente andranno al mondiale a Parma.
Erano 70/80 concorrenti, hanno vinto nella categoria pizza contemporanea napoletana moderna, il mondiale si svolgerà 14-15-16 aprile, e poi saranno ancora in giro per i vari eventi tutto l’anno. Un traguardo molto interessante e pieno di significato per due ragazzi capacci di portare nel mondo la pizza della Campania, di Napoli e di Agropoli.
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