AGROPOLI,DUE GIOVANI CAMPIONI DI PIZZA AD AMBURGO

L’arte della pizza l’hanno appresa nel centro storico di Agropoli dove per molti anni, e ancora adesso, la cultura della pizza è molto importante e rappresenta un morivo di richiamo.

Il 16 marzo scorso al campionato di pizza ad Amburgo all’evento due ragazzi agropolesi poco più che ventenni Pietro Cirillo e Ferdinando Manna hanno vinto raggiunto il primo e il secondo posto e campione ,Pietro Cirillo e Ferdinando Manna 24-27 anni, hanno monopolizzato le prime posizioni ottenendo svariati riconoscimenti, e insieme probabilmente andranno al mondiale a Parma.

Erano 70/80 concorrenti, hanno vinto nella categoria pizza contemporanea napoletana moderna, il mondiale si svolgerà 14-15-16 aprile, e poi saranno ancora in giro per i vari eventi tutto l’anno. Un traguardo molto interessante e pieno di significato per due ragazzi capacci di portare nel mondo la pizza della Campania, di Napoli e di Agropoli.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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