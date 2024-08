AGROPOLI,ERMINIO SINNI PIENONE ENTUSIASMO E MINI VACANZA AL SEA’ N CLEAR: “MI SONO INNAMORATO DI AGROPOLI”

Erminio Sinni letteralmente innamorato di Agropoli.



La sortita di mezza estate di Erminio Sinni ad Agropoli ha avuto l’effetto innamoramento pe rio noto artista capitolino, amico di Guglielmo Stendardo il quale gli ha strappato l’unica data possibile in un agosto caldo ma ricco d’impegni per Erminio Sinni in giro con un tour di grande gradimento in ogni tappa.Vincitore della prima edizione di The Voice Senior nella squadra dell’incontenibile Loredana Bertè, il cantautore Erminio Sinni è pronto incanta il pubblico con un concerto evento in cui mostra la sua enorme sensibilità artistica e interpretativa, alternando i suoi più grandi successi personali alle raffinate cover che lo hanno reso noto al grande pubblico.

Il noto artista che si è esibito al Sea’ n Clear di Guglielmo Stendardo, sta trascorrendo una mini vacanza nel Cilento prima di riprendere il suo tour estivo.

Il 10 agosto sold out con 150 persone in estasi che hanno cantato a squarciagola le sue dolci note.

“Questo è uno dei posti più belli d’ Italia e la location del mio amico Stendardo, e’ semplicemente straordinaria – dice Erminio Sinni tra un piatto e una gita sul gommone di Guglielmo –

sono davvero orgoglioso di aver condiviso con tutti i partecipanti una serata calorosa e ricca di entusiasmo.

Per non parlare del cibo, ieri ed oggi, il pesce fresco ed i piatti squisitissimi della cucina Sea’ n Clear hanno deliziato il mio palato e quello di mia moglie Rossella”.

Parole sincere di un artista che ha ancora da dare tanto alla musica italiana e al suo futuro professionale. La tappa di Agropoli gli è piaciuta molto e presto ritornerà per condividere momenti suggestii e piacevoli. In basso alcuni momenti del concerto Video

