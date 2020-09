E’ un vero e proprio esodo quello di insegnanti e personale ata(tecnico e ausiliario abbreviato anche personale ATA), come in Italia, è il personale non docente che lavora nella scuola italiana).Giovani nemmeno laureatati o appena laureati sono stati chiamati al nord prima per fare dei colloqui e poi per essere chiamati.Troppi rifiuti ci sono stati in questi giorni per l’apertura dell’anno scolastico e quindi il ministero della pubblica istruzione ha provveduto a questa conta.In molti d loro,una volta tornati dopo il colloquio,si sono messi in auto quarantena.Le chiamate per gli agropolesi sono arrivati da Bergamo,Brescia e tutta la Lombardia.In molti hanno accettato con entusiasmo,altri invece sono stati costretti per poi avere la speranza di entrare nella scuola senza penare anni e anni di attese come spesso capita.E’ evidente che il tutto non riguarda solo Agropoli ma tutto il sud Italia.sono tantissimi,infatti,coloro che stanno salendo al nord per cercare fortuna.

