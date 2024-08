AGROPOLI,FABRIZIO MORO ESALTA L’ARENA PUBBLICO IN VISIBILIO/VIDEO

Il cantautore romano ha dato un saggio della sua bravura nella gremitissima arena di piazza mercato dove i circa 2000 presenti si sono divertiti al massimo interagendo, a volte, con Fabrizio Moro il quale ha avuto la capacità di coinvolgerli con grande arte e con le sue popolari canzoni che hanno segnato uno spaccato di vita dell’ultimo ventennio. Una capacità non da poco, l’artista è stato abile a concentrare bravura, voce, arte e presenza sul palco. Il cantante riflessivo e pensieroso che abbiamo sempre conosciuto s è visto volutamente a tratti perché ha capito di dover trasformare la sua ideologia sempre spiccata e piena di contenuti in un coinvolgimento popolare gradito ai presenti in sintonia con l’artista con il quale hanno cantato. Organizzazione perfetta, arena bellissima, location comoda ma troppo fuori mano, con i vigili urbani che hanno svolto un lavoro molto attento e preciso. La strada è quella giusta bisogna continuare.

