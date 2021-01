SOTTO ACCUSA I SERVIZI SOCIALI NON MONITORANO SUI GENITORI IRRESPONSABILI

Finisce a tarallucci e vino la raccolta di firme tutt’altro che rispettabile di alcune mamme che a dispetto dei numeri dei contagi e dei morti di cui non hanno il minimo rispetto e con una tragedia infinita in atto si sono messe a raccogliere firme per far riaprire le scuole. E ad Agropoli in controtendenza nazionale, come sempre, si va per il verso sbagliato. Basti pensare che in tutta Italia ogni ora nasce un comitato per non far riaprire le scuole, le regioni si oppongono per non farle riaprire, il consiglio dei ministri si spacca per lo stesso motivo, medici, virologi, infettivologi, ISS dicono che non si devono riaprire, solo ad Agropoli si organizza una ridicola e come si è visto fallimentare raccolta firme per farle riaprire.

Mania di protagonismo di gente fallita che fa i figli e poi li vuole parcheggiare a scuola invece di tutelarli in questo momento. E’ partita già una diffida all’ufficio degli assistenti sociali per verificare se le famiglie dei firmatari e dei promotori sono in grado di portare avanti dei bambini e se ci sono delle falle sulla gestione familiare. In questa situazione di pandemia può mai un genitore pensare di mandare i figli a scuola? Figuriamoci se l’ufficio degli assistenti sociali può mai capire questo. Non fanno niente dalla mattina alla sera, riscaldano le sedie del loro ufficio mentre ad Agropoli ci vuole un loro intervento a 360 gradi ma sono incapaci altrimenti avrebbero chiamato questi genitori e verificato il grado e la capacità di potersi prendere cura dei loro bambini se in questa situazione pretendono di mandarli a scuola. La magistratura, come abbiamo detto in passato, sta monitorando questa situazione e non si esclude che qualche privato cittadino possa far partire delle denunce come ci sta giungendo voce nelle ultime ore.

Il sindaco gongola per il fallimento della raccolta firme. A dicembre ha chiuso le scuole anche quelle autorizzate riuscendo, in parte, a contenere il contagio che ripartirebbe appena riaprono le scuole. Il primo cittadino si è sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda del presidente della regione Campania e da padre responsabile quale è non ha autorizzato la riapertura sperando che non lo faccia dopo giorno 11 gennaio giorno previsto per la riapertura dopo le ultime decisioni del governo di spostare la riapertura. Ad Agropoli molti genitori imbufaliti da questa raccolta firme si sono messi in contatto con il gruppo salernitano che sta per far partire denunce per i responsabili da contagio nelle scuole (leggi qua).E in molti assicurano che se il sindaco di Agropoli riapre le scuole arriveranno fino in fondo con le denunce. Stefano Morra