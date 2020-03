Prosegue intenso e costante il lavoro dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, per rispondere alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà presenti in città. E’ attivo un numero dedicato (Info Sostegno economico 389.6367472) che prevede la possibilità per le famiglie in condizioni di disagio dovuto all’emergenza coronavirus, di chiedere un sostegno economico al Comune di Agropoli, in base all’Isee posseduta. E’ attiva inoltre una Rete territoriale solidale. Composta dal Comune, Croce Rossa Italiana, Parrocchie, Segretariato sociale, Associazioni, Protezione civile, tale rete congiuntamente sta operando sul territorio per compiere una raccolta di derrate alimentari, beni di prima necessità da distribuire a tutti coloro che sono in difficoltà sul territorio comunale. Le richieste di aiuto vengono raccolte tramite il numero 331.6601621 (numero di Prima Assistenza domiciliare) e i pacchi alimentari vengono distribuiti a domicilio dagli operatori della Croce Rossa e della Protezione civile. Operativi anche due numeri di telefono da contattare per chi volesse effettuare una donazione: 0974.827405 e 388.1825945 (Info Notizie Covid-19).

«Nessuno verrà lasciato solo – afferma il sindaco Adamo Coppola – in questo particolare momento difficile che stiamo vivendo, dovuto al Covid-19. In tanti mi stanno manifestando le difficoltà di mettere il piatto a tavola per sé e per i propri familiari. Il Comune e l’Amministrazione comunale sono in prima linea, insieme a tanti operatori attivi sul territorio, per dare risposte concrete a queste persone. Un grazie a chi si sta impegnando e a coloro che stanno donando. E’ nei momenti di difficoltà che esce fuori il senso vero della comunità. Restiamo uniti in questa battaglia – conclude – che sono certo ci vedrà vincitori».