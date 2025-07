AGROPOLI,FORZA ITALIA AMMINISTRAZIONE AL CAPOLINEA MAI UNA PEGGIO

Coordinamento cittadino – AGROPOLI (SA)

“TITOLI DI CODA”…

Quando un’Amministrazione, di scadenti qualità politico-amministrative dimostrate sul campo, perde uno dei suoi pezzi più importanti, più significativi, più qualificati e tra i pochi che ha dato lustro, autorevolezza e valore a questa ormai triste e desueta esperienza politica, vuol dire che il percorso volge al termine, vuol dire che i tasselli non riescono più a stare insieme, a ritrovarsi uniti per seguire una “scarsa” linea comune che, finora, o meglio fino a qualche mese fa, forse perché GUIDATI da una mente “SUPREMA” , riuscivano a convivere, anche se in maniera sconnessa e traballante.

Volge al termine, a nostro avviso, dopo la repentina revoca all’Assessore CIANCIOLA, una delle peggiori esperienze politiche che hanno governato Agropoli negli ultimi trenta anni.

Il Sindaco Mutalipassi, una gran parte di Consiglieri per lo più sconosciuti ed inesistenti, Assessori che non hanno mai, o quasi, fatto vedere o sentire una programmazione, una progettualità, una proposta degna di una vera Città del Turismo da Capitale del Cilento, appartengono oramai ad un pezzo di storia di questo Paese che ha segnato, in negativo, lo sviluppo e la crescita di Agropoli negli ultimi anni.

Una triste altalena di passaggi ed acquisti indecenti di persone, Consiglieri ed Assessori, elette e votate dal popolo per essere opposizione, regolarmente acquisite in maggioranza senza vergogna, senza decenza e senza rispetto per gli elettori che, accordandogli la propria fiducia, li avevano relegati in ben altri posti rispetto ai ruoli attuali; un valzer continuo , anche in questi giorni, di posti e poltrone nel sottogoverno ( aziende partecipate e cooperative ) per mantenere equilibri e dispensare incarichi e prebende di uno e taluni in cerca di gloria.

E’ ora il momento della riflessione, della presa di coscienza e delle analisi che, fatta da persone coscienti, imporrebbe di lasciare il Timone, di abbandonare la nave prima di portarla a sbattere più forte e violentemente di quanto già fatto in questi 3 anni.

Un Sindaco, se dotato ancora di qualche spiraglio di lucidità, farebbe bene, ora e non domani a rassegnare le DIMISSIONI lasciando, ad una guida Commissariale, un Comune che sinora ha prodotto solo danni a discapito dei cittadini e dei luoghi ancora, fortunatamente, preservati dalla sola bellezza che la natura ha donato ad esso.

Una Città che negli ultimi anni ha dovuto e deve sopportare i più alti tassi di aumenti che si ricordino, delle imposte locai ( TARI-IMU-ICI ecc.).

Una Città sfregiata, nel disinteresse totale di chi amministra, dei luoghi più belli ( San Francesco, La Marina, Il Lido Azzurro, il Lungomare San Marco, Porto Furbo ed altro); una Città che da anni vive l’Estate senza una programmazione degna di una capitale costiera meravigliosa, senza un solo Evento di rilievo, senza nessun programma turistico attrattivo; una Città violentata sotto l’assedio delle aree di parcheggio ormai tutte a pagamento e con il raddoppio, da un giorno all’altro, delle tariffe, aree di sosta che dovrebbero e dovranno tornare ad essere libere ( Parcheggio Landolfi ) ma da tempo a pagamento e quindi chiaro deterrente per tanti che vorrebbero visitare e frequentare il centro cittadino; una città asfissiata e violentata da una viabilità sconclusionata, senza criterio, senza un progetto di eventuale riapertura del centro cittadino invocato da anni e da tanti, e condizionata da perenni lavori di facimento e disfacimento di pezzi di strade in ogni giorno e periodo dell’anno; una Città senza una attenta vicinanza alle fasce più deboli, agli anziani, ai più fragili con segnali veri di sostegno e di attenzioni concrete ad essi.

E’ un’Amministrazione che sta ai “titoli di coda”, che attende supina qualche altra imminente defezione e/o scricchiolio per staccare definitivamente la spina, il Paese, da quello che percepiamo giorno per giorno, non aspetta altro.

Troppi i danni, le assenze, i maldestri tentativi, di progetti e proclami non realizzati e/o malriusciti.

Agropoli aspetta Altro, ma soprattutto MERITA altro.

Attende una nuova, pulita, trasparente, classe dirigente che faccia solo, unicamente e sempre gli interessi esclusivi della collettività, della gente, della Città e non i piccoli, indecenti, intriganti ed offensivi interessi di pochi e di qualcuno.

Oggi, più che mai c’è bisogno che le forze sane del Paese si mettano al Servizio della Città, con passione, coraggio, responsabilità e spirito vero di servizio, e c’è bisogno ancor più di persone valide, portatori di consenso personale ed autentico, come chi oggi viene ripudiato da uomini e politici scarsi, poveri di idee e competenze, che possano servire ed essere risorse impareggiabili per la RINASCITA di una Comunità calpestata e mortificata da tanto.

Noi siamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo senza se e senza ma, senza imposizioni o nomi di leader precostituiti, ma aperti, come sempre, al dialogo, alla scelta condivisa ed alla speranza di far nascere un Paese MIGLIORE.

Dott. Emilio Malandrino

Coordinatore Cittadino Forza Italia –

Agropoli 29/07/2025

