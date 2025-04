AGROPOLI,FORZA ITALIA L’ULTIMA PALLA DI DE LUCA

Coordinamento Cittadino – Agropoli 02/04/2025

L’ultima palla di DE LUCA

“Andiamo a Roma a farci sentire”!!!!!!!…….

Non aveva altri argomenti, oltre alle decine di fesserie, promesse e fantasie al vento che, negli anni, ha continuato a dire alle popolazioni del Cilento nelle sue rare apparizioni ad Agropoli e dintorni.

VERGOGNA !!!!!

Questo è l’unico sentimento di cui dovrebbe nutrirsi questo sedicente GOVERNATORE in relazione al dramma dell’Ospedale di Agropoli che, da oltre un decennio, l’intero Cilento subisce e sul quale MAI ha voluto realmente prendere posizione.

Anche quando, per diversi anni, ha avuto come stretto collaboratore chi ha dettato le indicazioni e le linee guida della politica locale e provinciale e, insieme, hanno continuato a prendere in giro con promesse farlocche, impegni non mantenuti, inaugurazioni false ed altro un intero territorio.

Ieri l’ennesimo oltraggio :

“Il destino dell’Ospedale di Agropoli non dipende dalla REGIONE ma dal MINISTERO”.

Questa palla non l’aveva ancora detta !!!!!!!!

A gran voce chiediamo, come FORZA ITALIA, cosa risponde ( se può rispondere ), il SINDACO di Agropoli, a nome di una intera Città e di un intero territorio, Lui che da poco è anche Presidente dell’Unione dei Comuni, lui che rappresenta la massima Autorità Sanitaria della Città.

Ora che è svincolato anche da eventuali interferenze esterne condizionanti, chiediamo se ha il CORAGGIO, di prendere posizione e regolare le distanze da un ciarlatano della Politica che continua ad offendere una intera Comunità.

Abbia il coraggio di indossare la Fascia e continuare una battaglia di civiltà a difesa della sua Popolazione.

Noi continuiamo ad essere vigili, ad aspettare, ed a sperare che la Politica, quella vera , quella in difesa dei diritti di tutti e della Salute Pubblica, faccia la sua parte senza schieramenti di parte ed obblighi di appartenenza.

La battaglia dell’Ospedale appartiene a tutti e, soprattutto, appartiene alla dignità di una classe dirigente che sappia farsi rispettare.

Almeno ci provi……

Dott. Emilio Malandrino

Coordinatore cittadino FORZA ITALIA

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...