AGROPOLI,FURTI A RAFFICA TORNA L’INCUBO

Tutta la città è sotto assedio per i furti che in questi giorni stanno tenendo in allarme l’opinione pubblica agropolese. In special modo le frazioni sono quelle più prese di mira. Nella località Moio Alto questa notte ignoti hanno preso di mira due abitazioni approfittando dell’assenza dei proprietari impegnati in una festa. Con un’azione ben pianificata, hanno disattivato i sistemi di allarme ed evitato le telecamere di videosorveglianza, penetrando nelle case attraverso finestre. Il bottino è consistente: denaro, gioielli, orologi e persino le chiavi di garage e di altri appartamenti.

I malviventi sembrano avere una conoscenza approfondita delle zone colpite e agiscono in gruppo, con un complice che funge da palo. La notte scorsa, infatti, sono fuggiti proprio quando i proprietari di casa erano in procinto di rientrare.

Oltre ai furti a Moio Alto, altri episodi sono stati segnalati in diverse zone di Agropoli: nei giorni scorsi un furto era stato registrato in via Matilde Serao, in pieno giorno, a pochi passi dal centro cittadino.

Nella notte di martedì, invece, quattro malviventi hanno preso di mira il Parco Le Ginestre. In quest’ultimo caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro individui che, intorno alle 2.30, sono entrati in un’abitazione portando via denaro contante. I proprietari stavano dormendo quando è avvenuto il colpo e svegliandosi li hanno messi in fuga.

