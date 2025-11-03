AGROPOLI,FURTO IN APPARTAMENTO I LADRI RIBANO ANCHE UNA PISTOLA

Ennesimo furto in abitazione ad Agropoli. È accaduto in contrada Marrota, una zona residenziale solitamente tranquilla

Due persone sono state riprese dalle telecamere mentre mettevano a segno un colpo in pieno giorno. Al momento del furto in casa c’erano la proprietaria e sua figlia, che si sono accorte di quanto stava accadendo solo dopo aver sentito strani rumori provenire da un’altra stanza.

Nel video, già acquisito dalle forze dell’ordine, si vedono chiaramente i due malviventi entrare nell’abitazione attraverso un balcone e uscire poco dopo con un contenitore.

All’interno, secondo quanto riferito, erano custoditi diversi oggetti in oro. Ma non solo: i ladri sono riusciti a portare via anche una pistola Beretta calibro 9,regolarmente detenuta dal proprietario

