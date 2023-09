AGROPOLI’GAFFE MALAFEDE O INTRALLAZZI IL LUNGOMARE NON LO FARANNO MAI

Il progetto del lungomare è la foglia di fico per fare altri intrallazzi perchè non si farà mai. In primo luogo perchè questa sgangherata armata brancaleone fra poco se ne va e poi per essere rieletta deve sudare le proverbiali sette camice se Franco Alfieri non la dfa dimettere prima ma di questo parleremo successivamente. Per quanto riguarda la vergogna dell’operato c’è solo da gridare allo scandalo per come sono scarsi. Non servono più premesse ed i commenti sono superflui rispetto al livello di approssimazione di questa amministrazione. E’ inutile, è davvero inutile infierire contro una rappresentanza politica abusiva e coadiuvata da funzionari che vivono solo per gli “Affari di Famiglia” (ci torneremo).

IL CONCORSO INTERNAZIONALE PER IL LUNGOMARE L’IMBROGLIO E’ EVIDENTE



Si pubblicizza in pompa magna la conclusione del concorso “Internazionale” di architettura per la riqualificazione del lungomare San Marco, pubblicando anche la graduatoria definitiva. Scorrendo la classifica, leggiamo studi di architettura del livello di Pica Ciamarra e Boeri ma bocciati rispetto a questo studio Milanese vincente (È stato aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti di Milano il concorso di progettazione della Riqualificazione del waterfront della Città di Agropoli” , cosa c’è dietro? Conoscendo i personaggi qualcosa bolle in pendola e i primi della classe non possono passare per gli ultimi . Allo stesso tempo sul profilo istituzionale del sindaco, sotto pressione dei cittadini, si pubblicano le foto del progetto vincente. Che dire, giudicate voi…. Sintesi e presagio del nostro futuro. Foto non di Agropoli e con evidenti e imbarazzanti situazioni virgolettati in rosso. Guardate

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...