AGROPOLI,GENTE IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA PER L’ULTIMO SALUTO A FAUSTO MILILLO

Generale di Brigata dei Carabinieri (in congedo). Ha ricoperto incarichi di comando e di vertice nei reparti territoriali in Basilicata, Campania, Lazio e Sicilia, nonché presso il Reggimento a cavallo e il Comando Generale dell’Arma. Pluridecorato e impegnato in prima persona contro la criminalità organizzata.

Attualmente era:

Presidente della Fondazione Italiana Legalità e Sviluppo intitolata a suo padre Generale Ignazio MILILLO, noto per la lotta alla mafia e per l’arresto del boss Luciano Liggio, con la quale ha sempre promosso i principi di legalità nella società civile e nelle scuole, in Italia e all’estero come ad esempio a New York invitato dal Consolato Italiano.

Presidente del Gruppo KSM leader nel settore della sicurezza e vigilanza.

Nato 11.07.1953

70 anni, moglie Anna, figli Mauro, Annamaria e Riccardo.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15.00 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Agropoli, sono in arrivo persone amici, conoscenti, parenti provenienti da tutta Italia.

